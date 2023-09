Viele Pässe, aber kein Erfolg fürs Salza-Gymnasium in Bad Langensalza. Schulleiter Ahmed Etahir sieht sich nach der mehr als zweistündigen Diskussion im Sportbeirat des Landkreises am Freitagabend als "Buhmann". Aus Sicht der Schule hätten sich die sehr guten Bedingungen für den Schulsport deutlich verschlechtert. "Wir sind einen Schritt zurückgegangen", sagte Etahir. Es sei schwer kommunizierbar, dass das Vorzeigeobjekt Salza-Halle auf dem Schulgelände nicht genutzt werden könne.

31 Klassen und Kurse machen hier jede Woche an die 80 Stunden Sport. Am Gymnasium werden 700 Schüler unterrichtet, in den Sportstunden wird die Halle zumeist dreigeteilt. In jedem der drei Teile gibt es nun fast keine Linien mehr. "Regelkonformer Unterricht" sei nicht möglich, so der Schulleiter und Sportlehrer.