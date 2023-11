Der Ziegelhersteller Creaton in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) hat seine Produktion wieder aufgenommen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es inzwischen wieder zu zwei Dritteln ausgelastet. Das Werk 2 wurde demnach in der vergangenen Woche wieder hochgefahren, das Werk 1 soll den Angaben nach im Januar wieder anlaufen. Für die gut 130 Mitarbeiter bedeute das einen Wechsel zwischen voller Produktion und Kurzarbeit.

In Höngeda bereitet sich Creaton auf Reparaturarbeiten vor. Das Werk dort wird aktuell heruntergefahren. Die 85 Mitarbeiter sind nach Unternehmensangaben teilweise in Kurzarbeit oder mit anderen Arbeiten beschäftigt. Das Werk soll ebenfalls im Januar wieder in Betrieb genommen werden. Creaton hatte im Juli Kurzarbeit angekündigt, weil die Nachfrage deutlich eingebrochen war.