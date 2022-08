In Thüringen sind in den ersten sieben Monaten von 2022 mehr Menschen bei Badeunfällen ertrunken als in den Vorjahren. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht, starben von Januar bis Juli sieben Menschen. Im vergangenen Jahr war bis Juli nur ein Mensch beim Baden ertrunken. Damals war ein fünfjähriger Junge in einen Pool in Donndorf im Kyffhäuserkreis gefallen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben.