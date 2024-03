In Meuselwitz im Altenburger Land soll am Samstag kommender Woche eine alte Bombe entschärft werden. Dazu hat die Stadtverwaltung ein Bürgertelefon eingerichtet. Hier können sich Bewohner den Angaben zufolge über die Aktion und mögliche Einschränkungen informieren.

Die B180 als Hauptdurchfahrt durch Meuselwitz wird ab Samstag, 23. März, 9 Uhr gesperrt. Geplant sei auch, dass Anwohner im Umkreis von 500 Metern am Samstagmorgen ihre Wohnungen räumen, hieß es. Sie können in der Kulturhalle der Stadt oder im Speiseraum der Bluechip AG unterkommen. Wie lange das Entschärfen der Bombe dauern wird, ist noch unklar.

Wer zu dieser Zeit nicht zu Hause sein wird, sollte sich bei der Stadtverwaltung melden. So könne sichergestellt werden, dass während des Entschärfens niemand in der Wohnung bleibt. Bei Bauarbeiten am Bahnübergang in der Weinbergstraße war ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Schon im Dezember vergangenen Jahres wurden zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Meuselwitz gefunden.