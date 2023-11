Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Preisverleihung Geschichtspreis des Bundespräsidenten: Altenburger Schülerinnen von Steinmeier ausgezeichnet

14. November 2023, 13:54 Uhr

Schülerinnen des Altenburger Friedrichgymnasiums sind beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Unter dem Motto "Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte" erforschten die Gymnasiastinnen, ob der Bau des Plattenbaugebiets in Altenburg-Nord zum Zerfall der Innenstadt führte. Am Dienstag sind sie dafür von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin geehrt worden.