Große Rauchwolke Bis zur Erschöpfung: Fast alle Feuerwehren bei Brand in Gera im Einsatz

In Gera hat es am Donnerstagabend einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Haus in einem Waldstück im Vorort Windischenbernsdorf stand in Flammen. Der Rauch war weithin zu sehen. Mehrere erschöpfte Einsatzkräfte mussten medizinisch behandelt werden. Ein Radlader riss Teile des Gebäudes ab. Für Geraer gab es zeitweise einen Warnhinweis.