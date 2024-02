Der Rechtsextremist Christian Klar ist am Dienstag vom Amtsgericht Gera wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss 20 Tagessätze zu je 15 Euro zahlen. Klar hatte online eine hochwertige Jacke gekauft, ohne sie anschließend zu bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Eingestellt wurde hingegen eine Anklage wegen eines Plakats, das den ehemaligen Polizeichef von Gera in Sträflingskleidung und mit der Aufschrift "schuldig" zeigt. Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass der Polizeidirektor eine Person des Zeitgeschehens ist. Meinungsfreiheit müsse möglich sein, auch wenn sie an die Grenzen gehe, heißt es im Urteil. Eine Beleidigung sieht das Schöffengericht in diesem Fall nicht.