Gera Erneut Journalist auf Demo diffamiert

Nach einer Demonstration in Gera am Montagabend ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines beleidigenden Plakates. Der Rechtsextremist Christian Klar hatte ein Plakat mit einer diffamierenden Darstellung des Zeitungsjournalisten Fabian Klaus getragen. Darauf ist der Journalist der Funke-Medien-Gruppe in Sträflingskleidung und der Aufschrift "Schuldig" zu sehen.