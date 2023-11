Der Oberbürgermeister der Stadt Gera, Julian Vonarb (pl), sieht sich in Sachen Flüchtlingsunterbringung vom Land getäuscht. In einer Information an die Medien am Mittwoch hieß es, das Land prüfe entgegen bisheriger Vereinbarungen, inwiefern es möglich ist, in Gera weitere 250 bis 300 Flüchtlinge unterzubringen. Dabei geht es offenbar um eine Erstaufnahmeeinrichtung im früheren Wismut-Krankenhaus.