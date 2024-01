Schon in der Nacht zu Montag waren ebenfalls 13 Autos in Gera Stadtteil beschädigt worden. Die Beamten stellten vor Ort zwei Männer ukrainischer Herkunft fest. Beide hatten zuvor unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Unfall in der Vogtlandstraße verursacht. Die Männer wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ob beide Fälle in Verbindung stehen, wird laut einem Polizeisprecher derzeit ermittelt.