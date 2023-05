Und warum nun der Standort im Ronneburger Ortsteil Raitzhain, nur wenige Meter entfernt von Wohnhäusern? Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN stellt der Verbandsvorsitzende des KKT, Dietrich Heiland, nochmal klar: "Der Abstand ist nicht gesetzlich geregelt. Das muss in der weiteren Planung geprüft werden." Er verweist darauf, dass der Bebauungsplan eine Verbrennungsanlage zulasse und dass es in Raitzhain die besten Voraussetzungen für eine Genehmigung des Bauvorhabens gebe.

Ronny Horlbeck regen solche Aussagen wie so viele in der Bogenbinderhalle auf: "Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht wissen, was für eine Anlage dorthin kommt, welche Abstände eingehalten werden müssen... Also wenn ich so wirtschaften würde, würde mir meine Frau die Papiere geben."