Das Stück der Jenaer Theatermacher greife nicht nur den Fäkalien-Angriff in der Staatsoper Hannover vom Februar 2023 und damit die Kunst-Kritik-Debatte auf, begründete die Jury ihre Entscheidung. Es sei auch ein Abend, der erklärtermaßen einen reißerischen Titel gewählt hat, um endlich die überregionale Presse in die thüringische Provinz zu locken – "was ihm gelungen ist", so Jurorin Katrin Ullmann. "Es ist ein Abend über die Machtstrukturen im Theater, den Geniekult, über das 'zugleich anziehende und ekelerregende Wort' Hundekot. Und es ist vor allem ein Abend, der diese Themen und damit den (Theater-)Kunstbetrieb hinterfragt."