Am Samstagmittag sind in Jena beim Christopher Street Day (CSD) nach Zahlen der Polizei rund 1.000 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Die Veranstalter selbst sprachen von 2.000 Menschen. Die Demonstrierenden forderten gleiche Rechte für Lesben, Schwule und Transgender.

Der Christopher Street Day in Jena stand aus finanziellen Gründen auf der Kippe. Binnen einer Woche hatten die Veranstalter 10.000 Euro mittels Crowd-Funding gesammelt.

Laut der Initiatorinnen und Initiatoren werden derzeit in Europa und weltweit die Rechte der LGBTQ-Community wieder eingeschränkt. Dem wolle man sich entgegenstellen. Auch in Deutschland werde der Hass gegen queere Menschen wieder salonfähig. Das zeige sich in den Wahlprogrammen vieler Parteien. Das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung dauere außerdem zu lange. Es soll damit künftig einfacher möglich sein, sein Geschlecht und seinen Vornamen zu bestimmen.