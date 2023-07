Dafür muss eine zehn mal zehn Meter große Baugrube in der Straßenmitte ausgehoben werden. Die Weigelstraße wird deshalb in diesem Bereich bis voraussichtlich Anfang September voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren. Die Weigelstraße kann vom Fürstengraben kommend bis zur Baustelle befahren werden. Um Händler und Gastronomen zu beliefern, soll es eine weitere Zufahrt zur Weigelstraße über die Kollegiengasse und Rathausgasse geben. Die Poller im Bereich des C&A-Kaufhauses werden dafür entfernt.

Auch am Roten Turm am Löbdergraben gibt es in Jena noch bis Mitte August eine größere Baustelle. Dort müssen Straßenbahngleise nach Angaben des Jenaer Nahverkehrs neu verlegt werden. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Im Zuge der Bauarbeiten wird den Angaben nach die Fernwärmeversorgung in der Innenstadt und in Jena-West zeitweise unterbrochen. Die Stadtwerke würden die betroffenen Kunden rechtzeitig informieren. Parallel zu den Arbeiten in der Weigelstraße werden in der Johannisstraße schon die ersten neuen Fernwärmerohre verlegt. Die Arbeiten sollen bis Mitte November in Richtung Weigelstraße weiter vorangehen.