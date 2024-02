Bildrechte: MDR/Anke Preller

Bauarbeiten Ehemalige Hautklinik in Jena wird Flüchtlingsunterkunft

Hauptinhalt

02. Februar 2024, 18:05 Uhr

Es fehlt an Unterkünften für Flüchtlinge. Vor allem in Städten, in denen es kaum freien Wohnraum gibt. In Jena zeichnet sich etwas Entspannung ab, denn die ehemalige Hautklinik wird momentan zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut.