In der Gemeinde Großlöbichau im Saale-Holzland-Kreis soll ein Container-Dorf für die Bauarbeiter des Zeiss-Campus in Jena entstehen. Doch die Wohnanlage im Gewerbegebiet stößt auf viel Kritik. Der Bauantrag dafür ist nichtsdestotrotz genehmigt worden. Das zuständige Unternehmen hat bereits mit den Vorarbeiten für begonnen. Schon in der nächsten Woche sollen die Container aufgestellt werden. Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

Container für 240 Arbeiter aus verschiedenen Ländern

Gebaut werden soll die Container-Wohnanlage von der Riedel Bau AG aus Schweinfurt. Sie ist verantwortlich für den Rohbau des Großprojekts in Jena. Wie Projektleiter Jürgen Hornung sagt, sollen etwa 240 der dort beschäftigten Bauarbeiter in den Unterkünften untergebracht werden. Diese stammen unter anderem aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Portugal und der Türkei. Die Fläche, auf der die Container künftig stehen sollen, gehört zu zwei Dritteln einem Großlöbichauer und zu einem Drittel der Vacom Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH.

Für die Riedel Bau AG sind die Container eine gute Investition. Die Anfahrt von Großlöbichau nach Jena ist kurz und auf der Großbaustelle sind viele Bauarbeiter beschäftigt, die nicht alle in Jena untergebracht werden können. Denn Wohnraum in Jena ist knapp und die Preise für Hotels und Pensionen sind gestiegen.

Kritik aus Großlöbichau

Weil sie nach eigenen Angaben nicht in die Planung einbezogen und erst viel zu spät über das Projekt informiert worden sind, haben sich viele Einwohner gegen das Container-Dorf gestellt. Es habe keine ausreichende Aufklärung bei Gemeinderatssitzungen und von Bürgermeisterin Anja Isserstedt-Theilig gegeben - und das, obwohl die Container-Wohnanlage schon seit Monaten in Vorbereitung ist. Außerdem seien die Fragen des Brandschutzes und der Versorgung der Bauarbeiter noch nicht abschließend geklärt.

Unterschriftensammlung und Rücktrittsforderung

Ende September hatten einige Bürger eine Unterschriftensammlung gestartet. Ziel war es, eine Einwohnerversammlung einzuberufen, in der gemeinsam über das Projekt gesprochen wird. Von den rund 600 Wahlberechtigten in der Gemeinde hat mehr als die Hälfte unterschrieben. Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

Außerdem hatten einige Großlöbichauer ihre Bürgermeisterin Anja Isserstedt-Theilig in einer Gemeinderatssitzung öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Daraufhin hatte sich eine Interessensgemeinschaft mit zunächst etwa 15 Mitgliedern gegründet. Die will nicht nur die Container-Wohnanlage verhindern, sondern auch die Bürgermeisterin ablösen. Auch der Gemeinderat soll zurücktreten, so die Forderung der Interessensgemeinschaft. Er hatte dem Bau der Container-Wohnanlage ebenfalls zugestimmt. Gemeinderat Torsten Schwarz hat sein Mandat bereits niedergelegt.

Bürgerinitiative erzwingt Einwohnerversammlung

Am 1. November wurde dann die von der Bürgerinitiative per Unterschriftensammlung eingeforderte Einwohnerversammlung veranstaltet. Mehr als 250 Bürger waren gekommen, um über die Container-Wohnanlage zu diskutieren. Die Bürgerinitiative verteilte vor der Einwohnerversammlung ein neues Schreiben, in dem sie die Abwahl von Bürgermeisterin Anja Isserstedt-Theilig fordert. Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

Schon zu Beginn der Versammlung erhitzten sich die Gemüter: Mehrere Hundert Menschen wollten an der Veranstaltung teilnehmen, doch es war nicht genug Platz im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Nachdem alle etwas zusammenrückten, konnten sie die Diskussion verfolgen.

Wir im Saale-Holzland-Kreis haben nichts mit Jena zu tun und wollen selbstständig bleiben. Bürger aus dem Publikum der Einwohnerversammlung

Die Zwischenrufe hörten damit aber nicht auf. "Wir sind hier in Großlöbichau und nicht in Jena", hieß es etwa aus dem Publikum. Oder: "Wir im Saale-Holzland-Kreis haben nichts mit Jena zu tun und wollen selbstständig bleiben." Besonders schwer hatte es Alexandra Kujat von Zeiss, die das Großprojekt des Unternehmens in Jena zu Beginn der Versammlung vorgestellt hatte.

Immer wieder hatte Moderator Bernd Okun von der Führungs- und Veränderungsakademie De Vacto aus Leipzig Mühe, die aufgebrachten Einwohner zu beruhigen. Das lag unter anderem auch daran, dass er mehrmals von der Rolle des Moderators in die eines Mitdiskutanten wechselte. Bildrechte: MDR/Danielle Haupt

Viele Bürger meldeten sich zu Wort und kritisierten die Container-Anlage sowie die vorherigen Entscheidungsprozesse. Immer wieder gab es dafür Applaus. Doch auch Befürworter für die Wohnanlage kamen bei der Diskussion zu Wort. "Wir können dazu beitragen, dass in unserer Region Jobs und Lehrstellen entstehen", betonte etwa eine Anwohnerin.

Wir können dazu beitragen, dass in unserer Region Jobs und Lehrstellen entstehen. Anwohnerin Publikum der Einwohnerversammlung

Bürger fordern Sicherheitskonzept

Bei der Versammlung forderte die Initiative auch ein Sicherheitskonzept für das Containerdorf. Die Begründung: Weil die Bauarbeiter aus verschiedenen Nationen stammen, seien Konflikte innerhalb der Unterkunft programmiert. Auch die fehlenden Freizeitmöglichkeiten wurden kritisiert. Bemängelt wurde zudem, dass die Gemeinde aus der Wohnanlage in ihrem Gewerbegebiet keinen Vorteil ziehe.