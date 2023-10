Christian Grötsch ist die Freude über seine Baupläne anzusehen. Der Gründer der Digitalagentur Dotsource kann seit Firmengründung auf ein stetiges Wachstum des Unternehmens blicken. Das Unternehmen ist spezialisiert darauf, Online-Shops zu bauen. Überwiegend für Kunden im deutschsprachigen Raum, aber inzwischen auch darüber hinaus.

500 Mitarbeiter an mehreren Standorten hat das Unternehmen, zuletzt wurde sogar in Kroatien eine Außenstelle gegründet. Die 2006 gegründete Firma ist inzwischen in Jena einer der größten Arbeitgeber. "Wir wachsen jedes Jahr um 25 Prozent, so dass unsere Flächen hier zur Neige gehen", sagt Grötsch über den jetzigen Standort über einem Jenaer Einkaufszentrum.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beste Lage - zusätzlichen Platz gibt es aber nicht. Also kündigte das Unternehmen an, einen Campus mit 10.000 Quadratmetern Bürofläche zu errichten. Gut doppelt so viel wie jetzt. Mit Platz für hunderte weitere Mitarbeiter. Homeoffice als Leitmotiv sei nicht möglich. "Der Trend geht dahin, dass Mitarbeiter zurückkommen ins Büro." Das wirke sich positiv auf die Kreativität aus - und auf firmeninterne Netzwerke.

Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) sieht im Hochhausbau einen wichtigen Beitrag zu einem zentralen Jenaer Problem. Die Tal-Lage verhindert, dass sich die Stadt übermäßig ausdehnen kann.

"Wir wollen keinen Flächenfraß an der Peripherie, sondern wir wollen eine verdichtete Innenstadt, die es ermöglicht, zu Fuß, mit dem Rad, mit dem öffentlichen Nahverkehr Wege zu erledigen - möglichst ohne PKW. So kamen wir zur Hochpunktstrategie und deshalb haben wir in Jena gerade diverse Hochhausprojekte, die entweder in der Realisierung sind oder in der Planung."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Insgesamt drei neuer Hochhäuser

Dazu gehören direkt neben dem Jentower (früher Uniturm) drei neue Hochhäuser, einer davon ist der Dotsource-Campus mit seinem integrierten 66 Meter hohen Wohnhaus. Direkt daneben, ebenfalls an der Grenze zum sogenannten Damenviertel (wegen der Straßennamen wie Käthe-Kollwitz-Straße oder Sophienstraße) soll das sogenannte Solarquartier entstehen, ebenfalls mit einem mehr als 40 Meter hohen Hochhaus.