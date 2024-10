Nur vier Zentimeter klein ist die Öffnung in der Brust der Patientin. Mit schnellen aber sicheren Bewegungen arbeitet sich Prof. Dr. Torsten Doenst durch die schmale Röhre an der Lunge vorbei zum Herzen vor. Er leitet die Aorta um und legt das Herz der alten Dame auf dem OP-Tisch still. Dann kümmert sich die Herz-Lungen-Maschine nebenan um den Blutkreislauf. Mit schnellen Schnitten entfernt Doenst die verkalkte Herzklappe und bringt einen Ring aus Fäden an ihrer Stelle an. Über die Fäden wird die neue Klappe platziert und eingeknotet.

Herzklappen von Schweinen funktionieren am besten. Prof. Dr. Torsten Doenst, Chef der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am Uniklinikum Jena

Spender der "künstlichen" Herzklappe war ein Schwein. "Herzklappen von Schweinen funktionieren am besten. Das besagen Studien. Wir machen hier evidenzbasierte Medizin", erklärt Prof. Doenst im sterilen blauen Kittel mit der Kamerabrille im Gesicht. Der hochgewachsene Mann ist Chef der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am Uniklinikum Jena. In ungefähr zwei Stunden hat er mittels minimal-invasiver Schlüsselloch-Chirurgie eine Herzklappe gewechselt.

Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Minimal-invasive Methode erleichtert Chirurgen die Arbeit

Zwischen Operations-Assistenten, Anästhesisten, OP-Schwestern und Technikern steht auch Oscar Prior. Der mexikanische Kardiologe hospitiert hier für ein paar Wochen. Er will alles über die minimal-invasive Herzklappenchirurgie wissen und wie sie hier in Jena praktiziert wird. In seiner Heimat, erzählt der 38-jährige, werde bei derartigen Operationen die sogenannte Sternotomie angewendet.

Die Leute sind (nach einer minimal-invasiven Herzklappen-OP) viel schneller wieder auf den Beinen. Oscar Prior, mexikanischer Kardiologe

Dabei wird das Brustbein längs durchtrennt und die Brusthöhle soweit geöffnet, dass der Chirurg bequem an die zu behandelnden Organe herankommt. Gutes Arbeiten für den Arzt, eine extreme Prozedur für den Patienten. Trotz kleinem Schnitt am Herzen, ist die vorherige Öffnung der Brust eine ungemeine Anstrengung für den Körper der behandelten Person. Und dennoch gilt auf lange Sicht: "Die minimal-invasive Methode ist dagegen viel weniger belastend für den Körper des Patienten. Die Leute sind viel schneller wieder auf den Beinen", findet Oscar Prior.

Standardisierung des "Jena Style" über 15 Jahre hinweg

Schlüsselloch-Chirurgie ist natürlich nichts neues, sondern längst verbeitet in vielen Kliniken rund um den Globus. Den "Jena Style", wie er in der internationalen Fachwelt genannt wird, macht nämlich noch etwas anderes aus. In den vergangenen 15 Jahren hat Torsten Doenst die Methode mehr und mehr verfeinert, in dem er die Abläufe der Herzklappen-OP standardisiert hat. Jeder Schritt ist genau beschrieben und kann von anderen Chirurgen entsprechend nachvollzogen werden.

Dadurch dauern die Jenaer Operationen auch nur halb so lange wie konventionelle Techniken und gleichzeitig lässt sich die Methode auch gut an Kardiologen-Kollegen vermitteln. Die Nachfrage ist groß. Im Juni stellte Torsten Doenst seine Methode in Brasilien vor. In den Operationssälen in São Paulo und Rio de Janiero sollen die interessierten brasilianischen Kollegen dicht gedrängt zugesehen haben. Zusätzlich seien noch viele weitere via Videoschalte dabei gewesen.

Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Jenaer Methode weltweit im Einsatz

Weltweit beharren viele Kardiologen auf der etablierten, aber für Patienten deutlich belastenderen Sterotomie, wenn es um die Operation von Herzklappen geht, konstatiert Doenst. Das habe viel mit liebgewordenen Gewohnheiten zu tun. Neue Dinge müssten eben erst mühsam erlernt werden und davor scheuen sich viele Operateure.