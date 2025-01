Auf rund 30 Hektar Fläche südwestlich des Isserstedter Einkaufzentrums sollen bis zu ein Dutzend Produktionshallen und Verwaltungsgebäude entstehen - wahrscheinlich in schlichter Industriearchitektur und entlang einer Mittelmagistrale. Zeiss will schrittweise bauen, um auf Konjunktur und Geschäftsentwicklung reagieren zu können. Skalierbar nennt das der Konzern.

In der ersten Ausbaustufe entstünde so Platz für etwa 1.000 Mitarbeiter. Alle zehn Jahre könnte weitergebaut werden. Ist alles fertig, etwa nach 20 Jahren ab dem ersten Spatenstich, könnten in Isserstedt bis zu 3.000 Menschen arbeiten. Neue Arbeitsplätze sollen aber vorerst nicht entstehen. Zeiss will seine Mitarbeiter lediglich vom alten Standort in Lichtenhain zu den neuen am Westbahnhof und Isserstedt umverteilen.