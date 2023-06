In Jena hat die Polizei eine Straßenblockade von Klimaschutz-Demonstranten der "Letzten Generation" beendet. Bereits im Februar hatten Klima-Demonstranten eine Straße zeitweise besetzt .

Es gab dieses Mal sechs Blockierer in der Nähe des Bahnhofs Jena-Paradies. Fünf davon hatten sich am Montag ab etwa 8 Uhr auf der Knebelstraße festgeklebt und eine Fahrbahn in Richtung Busbahnhof blockiert. Die Polizei leitete daraufhin den Verkehr um und sicherte die unangemeldete Versammlung ab.