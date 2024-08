Von dem Begriff Mittelspannung spricht man in der Elektrotechnik bei einer Spannung zwischen 1.000 Volt und 30 Kilovolt. Zum Bereich der Niederspannung gehören etwa die 230 Volt, die im Haushalt an der Steckdose anliegen. Auf dieser Spannungsebene wird die Energie über kurze Strecken verteilt.



Die Mittelspannung beginnt bei mehr als 1.000 Volt. Sie dient der Verteilung über Strecken von einigen Kilometern bis um die 100 Kilometer, vor allem in ländlichen Gebieten.



Bei einer Spannung größer als 60 Kilovolt (= 60.000 Volt) spricht man von Hochspannung. Das üblicherweise mit 110 Kilovolt betriebene Hochspannungsnetz sorgt für die Grobverteilung von Energie in verschiedene Regionen und Ballungszentren sowie in Industriestandorte. (Quelle: Bundesnetzagentur)