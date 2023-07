Nach Angaben der Universität betreffen die Einsparungen insgesamt fünf Prozent des Gesamthaushalts. Sie sollen nach Vorstellung des Präsidiums so eingespart werden, dass die Lehre weitgehend ausgenommen ist. Die Zahl der Studentinnen und Studenten sei in den vergangenen zehn Jahren wegen des demografischen Wandels gesunken, so dass die Universität Jena in vielen Fächern deutschlandweit die besten Betreuungsverhältnisse biete und diese auch nach moderaten Einsparungen weiter bieten könne, teilte die FSU auf Anfrage mit.