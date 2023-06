An Materialien für die Energiewende und Batterien als Energiespeicher soll künftig ein Helmholtz-Institut in Jena arbeiten. Bund und Land stellen die langfristige Finanzierung sicher, teilte das Thüringer Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Es gehe darum, stationäre Speicher zu entwickeln, die etwa ohne sogenannte Seltene Erden und gefährliche Substanzen auskommen. Dabei werde auch an Technologien zur Wasserstoff-Erzeugung und der Fotovoltaik gearbeitet.