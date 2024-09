Andere Gießkannen verschwinden auf dem Friedhof , hinter Grabsteinen oder in Hecken. "Die Leute bringen sie einfach nicht zurück, sondern entwickeln so einen - ja - Eichhörnchen-Sicherungsgedanken: 'Ich steck' die mir mal dahin, dass ich nächstes Mal auf jeden Fall eine finde'", erzählt Nicole Lehmann. Das ist der Grund, warum ihre Verwaltung mittlerweile keine traditionell grünen Kannen mehr anschafft, sondern nur noch knallbunte: Die lassen sich leichter wiederfinden. Gezielt danach gesucht werde nicht, sagt die Chefin, dazu fehle die Zeit.

Aber sie hat mittlerweile ein Auge dafür, entdeckt gleich am Anfang des Rundgangs in einer Hecke eine violette Kanne. Ein privates Exemplar diesmal, aber auch das darf dort nicht aufbewahrt werden. Beim "Gesellschaftsspiel Gießkannenverstecken" wolle man nicht mitspielen, sagt Lehmann und greift zu, kramt die Kanne aus dem Grün und hängt sie auf einen Ständer an einem der 15 Brunnen des Hauptfriedhofs. Der aber ist schon übervoll. Eine bunte Traube wölbt sich in mehreren Lagen übereinander, an die unteren ist kaum ein Herankommen. Alles private Gießkannen, mit Fahrradschlössern gesichert. Niemand sonst kann sie nutzen.