Christian Herrgott hatte gleich nach der Wahl vor zwei Wochen eine Wahlempfehlung abgelehnt. Er will die Wählerstimmen aus eigener Kraft erreichen. Am Dienstag stand dafür nochmals ein Wählerforum auf dem Programm. Knapp zweihundert Interessierte hatten sich zu einer Veranstaltung der Ostthüringer Zeitung in der Wisentahalle in Schleiz angemeldet. Hier sollten die beiden Kandidaten speziell zu Landkreisthemen befragt werden. AfD-Kandidat Uwe Thrum sagte allerdings am Montag seine Teilnahme ab und begründete das mit "[…] einer Hetzjagd der Medien in den letzten Tagen gegen ihn […]". Konkret kritisierte er die Auswahl der Moderatoren. Auch sollten ihm die zu beantwortenden Fragen schon im Vorfeld übermittelt werden.