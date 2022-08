Ein Bau soll etwas Schönes sein, so Zimmermann. Die Steine an den Stirnseiten des Tonnengewölbes sind mit besonderer Sorgfalt ausgewählt, damit das Bild stimmt. Aber auch die anderen Steine müssen passen. Je dünner die Mörtelfugen, desto besser steht die Mauer. Ursprünglich wurden noch genauer passende Steine verwendet und nur mit etwas gesiebter Erde aneinandergefügt, sagt er.

Seit 2016 sind die Grundlager im Bachbett. Damals war ein Bagger im Einsatz, seit dem hat die Brückenbaustelle keine Maschine mehr gesehen. Seit zwei Jahren mauert Dirk Zimmermann an seinem Tonnengewölbe, das dann die Fahrbahn von sechs Metern Breite tragen soll. Der Architekt habe sich mit der Berechnung etwas schwer getan, aber ein exakt ausgerichteter Rundbogen von fast einem halben Meter Dicke wird schon halten, sagt Zimmermann stolz. Bis Ende des Jahres soll die Tonne geschlossen sein. Wann die Brücke fertig ist, ist Zimmermann nicht wichtig. Er mauert in jeder freien Minute, sortiert Steine oder besorgt sich Material.

Aus dem Fels gebrochene Platten in allen Größen. Von "gerade noch mit der Hand zu bewegen" bis zum handtellergroßen Stück. Das Puzzle mit Tausenden von Teilen wird nur so zur Mauer. Große Klumpen, wie sie aus Steinbrüchen gesprengt werden, taugen für das Brückenprojekt nichts. An alte Steine heranzukommen wäre schon schön, aber viel lieber wäre Dirk Zimmermann, wenn die alten Bauwerke erhalten blieben. Eine alte Brücke wegen fehlender Steine durch eine aus Beton zu ersetzen, grenzt für den Leutenberger an Frevel.