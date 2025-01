Für die anderen rund 80 Haushalte bleiben die Bescheide des Zweckverbandes Thüringer Holzland aber wirksam. Auch die Gemeinde selbst wünscht einen Anschluss an die Kanalisation im rund 700 Meter entfernten Uhlstädt für ihren Bauhof. Die Kosten dafür sind aber laut Zweckverband nicht vertretbar.

Die Interessengemeinschaft habe Gegenargumente, so Sprecher Jörn Hansen. So müssten rund 300 Meter Rohre verlegt werden, um die Ortsteile miteinander zu verbinden. Weiteres Risiko seien die Hochwasserlagen der Saale. Vor allem Kleinkrossen und das Umfeld seien davon betroffen, so Hansen. Anwohner befürchten, dass bei Hochwasser die ganze Anlage mit Elektrik "absäuft oder aufschwimmt" und dann unbrauchbar ist.