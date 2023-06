In Hildburghausen hat am Freitag eine coffiziell den Betrieb aufgenommen. Das Unternehmen Lion Smart Production will nach eigenen Angaben an dem Standort jährlich 50.000 sogenannte Batteriepacks produzieren. Sie werden aus Batteriezellen zusammengestellt und unter anderem in Elektrofahrzeuge eingebaut. Laut dem Hersteller eignen sie sich aber auch als stationäre Speicher.