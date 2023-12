Auch in Nordthüringen haben Schneeschmelze und Regen die Wasserstände ansteigen lassen. Wie das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz bereits am Dienstag mitteilte, liegen in Nordthüringen die Pegel der Bere bei Ilfeld und der Zorge bei Nordhausen oberhalb des Meldebeginns.