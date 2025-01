Die Autohäuser der insolventen Staffel-Gruppe mit mehreren Standorten in Südthüringen sollen offenbar verkauft werden. Wie eine Sprecherin der Pluta Rechtsanwalts-GmbH mitteilte, zeichnet sich aktuell keine Gesamtlösung ab. Die einzelnen Autohäuser sollen demnach an unterschiedliche Investoren verkauft werden. In einigen Fällen stehe eine Übernahme unmittelbar bevor.

Für die Häuser in Hildburghausen, Schleusingen und Sonneberg könnte daher schon im Januar eine Lösung gefunden werden. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu Beginn des Jahres laufe der Geschäftsbetrieb in allen sieben Standorten normal weiter.

Die Autohaus-Gruppe Staffel mit Sitz in Hildburghausen war in finanzielle Schieflage geraten und hatte im Oktober Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge 165 Mitarbeiter in Hildburghausen, Schleusingen, Sonneberg, Suhl, Coburg und Kronach. Die Autohäuser bieten Fahrzeuge der Marken Opel, Ford und Mitsubishi an.