Trotzdem bleiben erhebliche Zweifel, ob die Bundesnetzagentur mit ihrem Vorschlag nicht schon erste Pflöcke einschlagen will: Im fortgeschriebenen Netzentwicklungsplan Strom vom März 2024, der alle neuen Stromtrassen in Deutschland aufführt, wird auf Seite 342 zwar noch kein möglicher Trassenverlauf von der Thüringer Grenze nach Bayern ausgewiesen. Doch kurze Zeit später wird im Anhang des Netzplanes eine Art Verlaufsvorschlag der Bundesnetzagentur öffentlich. Dort weist die Bundesbehörde ein Gebiet aus (in der Grafik die blau markierte Fläche), welches für einen Verlauf der Stromtrasse geprüft werden soll: mittendrin das Heldburger Unterland.

Thüringen reagierte umgehend und schlug ein größeres Untersuchungsgebiet mit Regionen in Bayern vor (rot markierte Fläche in der Grafik), welches ebenso für eine Trassenplanung herangezogen werden sollte. Doch den Vorschlag habe die Bundesnetzagentur abgelehnt, kritisiert Ramelow. Dazu befürchtet er, dass mit einem schon feststehenden neuen Umspannwerk in Münnerstadt bei Bad Kissingen in Bayern weitere Bedingungen geschaffen werden, die der Stromtrasse den Weg durchs Heldburger Unterland ebnen sollen. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN an die Bundesnetzagentur, ob sie den Thüringer Vorschlag verworfen habe, reagierte diese schmallippig: Aufgrund des noch nicht begonnenen Planungsverfahren könnten zum Verlauf der Stromtrasse "keine weiteren Einschätzungen zu bestimmen Trassenverläufen" abgegeben werden.