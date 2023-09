Konkreter könne er die Hintergründe nicht beschreiben. Allerdings sei nicht damit zu rechnen, dass sich die Mehreinnahmen wiederholen, so Grimm. Einen Teil des zusätzlichen Gelds will die Gemeinde in den Straßenbau stecken. Der Großteil fließe in die Rücklage. Diese könne damit auf vier Millionen Euro aufgestockt werden. Einen entsprechenden Nachtragshaushalt hat die Gemeinde mit knapp 6.000 Einwohnern am Dienstag beschlossen.