Der 25 Jahre alte Beifahrer und ein 19-Jähriger Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer des Autos war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Dort starb er am Samstagnachmittag.