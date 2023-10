Bei der Kontrolle eines Kleintransportes auf einem Rasthof an der A4 bei Thörey im Ilm-Kreis hat der Erfurter Zoll am vergangenen Mittwoch 630 Kilogramm Wurst und Käse, 460 Liter Alkohol sowie ein E-Bike beschlagnahmt. Wie der Zoll am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden Fahrer des Fahrzeuges, 41 und 31 Jahre alt, die Waren weder angemeldet noch verteuert.