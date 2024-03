In Brotterode-Trusetal (Schmalkalden-Meiningen) wird der Autozulieferer BOS Plastics Systems Trusetal schließen. Das bestätigte die Werksleitung MDR THÜRINGEN am Mittwoch. Die Produktion soll demnach Mitte nächsten Jahres eingestellt werden. Im Unternehmen werden an 15 Spritzgussmaschinen Kunststoffteile für die Innenräume von Autos hergestellt. Hintergründe für das Aus sind bislang noch nicht bekannt.