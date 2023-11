Bildrechte: MDR/Edit Fiedler

Neuhaus am Rennweg Faserhersteller DBW Fiber will Thüringer Standort schließen

10. November 2023, 12:50 Uhr

In Neuhaus am Rennweg schließt der Faserhersteller DBW Fiber seinen Standort. Laut Unternehmen sind die hohen Energiepreise für die Schließung ausschlaggebend. Die Produktion in Asien sei etwa deutlich günstiger.