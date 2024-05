Außerdem muss sie sich in psychiatrische Behandlung begeben. So solle sie wieder am Leben teilnehmen können, hieß es zur Begründung. Die Frau sei ehrenamtlich an der Bahn tätig gewesen, war geständig und habe deutlich Reue gezeigt. Dies müsse ihr zugutegehalten werden. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.