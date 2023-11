Auch das Klientel der Mountainbiker hat sich mit den Jahren verändert. "Was früher die Cracks der Szene waren mit ihren Downhill-Fahrrädern, das sind heute auch Familien oder ältere Menschen, die den Bikepark nutzen. Wir versuchen, ein Angebot für die ganze Familie zu schaffen. Und wir sehen noch nicht, dass da ein Ende in Sicht ist. Man muss in den nächsten Jahren noch mehr in den Mountainbike-Tourismus investieren, um auch weiter auf diesen Trend setzen zu können", ist sich König sicher.

Auch der Regionalverbund Thüringer Wald setzt auf das Sommergeschäft mit den Mountainbikern. Hier gebe es noch viel Potenzial, sagt Doreen Schmidt: "Wir haben mittlerweile auch durch das Thema E-Bike eine sehr breite Zielgruppe. Und das merkt man auch. Die Leute wollen auch abseits der Bikeparks Touren fahren. Mit schönen Aussichten und Einkehrmöglichkeiten. Das suchen die Leute."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ausgeschilderte Touren abseits der ausgebauten Wege sind bislang im Thüringer Wald allerdings noch Mangelware. Hier soll in Zukunft mehr passieren. "Der Thüringer Wald bietet perfekte Möglichkeiten fürs Mountainbiken. Das hügelige Gelände ist auch für Einsteiger geeignet. Und da wollen wir hin, dass wir auch Touren entwickeln, die die Besucher fahren können. So kann auch die Aufenthaltsdauer der Besucher im Thüringer Wald verlängert werden", sagt Doreen Schmidt vom Regionalverbund.

Fest steht: In Zeiten, in denen der Winter immer kürzer wird, bekommt auch im Thüringer Wald das Sommergeschäft einen größeren Stellenwert. "Früher war es tatsächlich so, dass das Sommergeschäft im Vergleich zum Winter vernachlässigt wurde. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass der Sommer und der Winter gleichauf sind.

Wir haben im Sommer und im Winter circa 30.000 Gäste da. Das Schöne am Sommer ist aber: Er ist eine planbare Größe", sagt Bikepark-Mitarbeiter Marcus König. Denn wann der Winter kommt, das weiß keiner so genau. Die eigentlich mal fürs Wintergeschäft konzipierten Liftanlagen werden also immer mehr zu Attraktionen für den Ganzjahres-Tourismus.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Skiarena Silbersattel in Steinach soll die Wintersaison am 15. Dezember beginnen. In der Winterwelt in Schmiedefeld ist der Saisonstart für den 16. Dezember geplant. Am Fallbachhang in Oberhof planen die Betreiber mit dem Start in die Skisaison für Anfang Dezember.

In den nächsten Wochen wird der Lift für den Winterbetreib umgerüstet. Auch die Schneekanonen werden in Position gebracht. Wenn es kalt genug ist, dann soll hier kräftig Kunstschnee produziert werden. Ohne den ist ein früher Saisonstart kaum mehr möglich.

Den ersten Schnee der Saison hat es in Oberhof übrigens schon gegeben. In der Schneelagerhalle rieseln die künstlichen Schneeflocken von der Hallendecke. Durch das neue Verfahren kann in Oberhof auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt Schnee produziert werden, der dann in der Halle gelagert wird. Die sogenannte "Snow-Factory" erzeugt in einem Container aus Wasser und Strom die künstlichen Eiskristalle.

Über ein Leitungssystem rieseln sie in die Halle. Bis zu vier Tonnen am Tag schafft die Anlage bei günstigen Bedingungen. Der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum plant künftig, den Strombedarf dafür komplett über Photovoltaik zu decken. "Wenn die Sonne scheint, liefern die Solarplatten auf dem Dach der Halle mehr als genug Strom", sagt Verbandssprecher Ronny Knoll. Trotzdem bleibt es ein riesiger Aufwand für einen halbwegs planbaren Winter.