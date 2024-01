Die Bohrkerne wurden in einem Speziallabor in Irland untersucht. Einschlüsse der sogenannten Kupfer-Silber-Mineralisation sind auch mit bloßem Auge sichtbar. Das macht das Projekt für das Unternehmen weiter interessant. Deswegen wird auch in diesem Jahr weiter gebohrt. Bis zu zehn Millionen Euro sollen nochmal in das Projekt fließen. Mindestens vier weitere Bohrungen in der Region sind geplant. Diese sollen Aufschluss geben, ob sich der Abbau lohnen könnte.