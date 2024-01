Vom 19. bis 21. Januar sind in der Arena die weltbesten Skilangläufer und Skilangläuferinnen zu Gast. Am Freitag, 19. Januar stehen zunächst Sprintrennen in klassischer Technik auf dem Programm, ehe am Samstag die Massenstarts und am Sonntag die Staffeln anstehen. Für die drei Wettkampftage wurden bisher insgesamt 3.000 Tickets verkauft.