Suhl, Schleusingen, Zella-Mehlis und Oberhof arbeiten bereits seit fünf Jahren in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) zusammen. Gerade tüfteln sie an einem gemeinsamen Konzept für Wirtschaftsförderung. Der Plan ist beispielsweise, dass Unternehmern künftig ein Ansprechpartner im Namen aller vier Städte zur Verfügung steht. Freie Gewerbeflächen sollen gemeinsam vermarktet werden. All das tun die Städte, um irgendwann vom Land endlich als Oberzentrum eingestuft zu werden.