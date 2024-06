Nach MDR-Informationen gab es bei der Generalversammlung am Dienstagabend in Bad Salzungen auch massive Kritik von Wirtschaftsprüfern und dem von der Bafin als Aufsichtsrat in die Bank entsandten Sonderbeauftragten Dieter Auerbach am früheren Aufsichtsrat der Bank. Dessen Sitzungen seien in der Regel vom damaligen Vorstandschef Siebert dominiert und teilweise sogar von diesem geleitet worden. Das Aufsichtsgremium habe kaum kritische Nachfragen an den Vorstand gestellt, sondern in der Regel den Ausführungen Sieberts zugestimmt.