Prüfung für angehende Jäger - Was ist das "Grüne Abitur?" Die Jagdprüfung besteht aus schriftlichem Teil, einer praktischen Prüfung und einer Schießprüfung. Das Mindestalter ist 16 Jahre, wer jünger als 18 ist erhält einen Jugendjagdschein. Geprüft werden beispielsweise Kenntnisse in Wildbiologie und -hege, Waldbau, Waffenrecht, Tierschutz, Behandlung des erlegten Wildes und Hygiene sowie Naturschutz. Neben Training an der Waffe gibt es Exkursionen und Reviergänge. Der Kommission müssen immer auch Vertreter der Jagdbehörde angehören. Wer geprüft werden will, muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Laut Deutschem Jagdverband sind bis zu 180 Stunden verpflichtend. Je nach Bundesland entspricht das einer Dauer von sechs bis zwölf Monaten bis man den Jagdschein in der Hand halten kann.