Hohe gesetzliche Hürden für Kreiswechsel

Die Freie Wählergemeinschaft Rennsteig griff den Unmut der Leute auf und wollte eine Bürgerbefragung zu einem möglichen Kreiswechsel der Stadt auf den Weg bringen. "Erst das Krankenhaus und was ist der nächste Schritt? Ist dann vielleicht bald das Gymnasium dran und muss schließen", sinniert Holger Koch.

Das sei der Hauptgrund gewesen, warum die Fraktion eine Bürgerbefragung in den Raum geworfen hat. Auch wenn so eine Befragung rechtlich nicht bindend sei, wäre sie doch ein deutliches Signal in Richtung Politik.

Neuhaus am Rennweg grenzt mit dem Ortsteil Siegmundsburg an den Landkreis Hildburghausen und mit Lichte und Piesau an den Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Diese zwei Optionen gibt es.

Für einen Kreiswechsel gilt es allerdings hohe Hürden zu überwinden. Der Kreistag muss zustimmen und die Landesregierung müsste ein entsprechendes Gesetz beschließen.

Sesselmann hofft auf gütliche Einigung

Im Innenministerium liegt bisher noch kein Antrag oder ähnliches vor, teilte ein Sprecher dem "Freien Wort" auf Anfrage mit. Ob es eine Bürgerbefragung geben wird, steht aktuell ebenfalls noch nicht fest. Laut Koch soll es bald nichtöffentliche Gespräche des Stadtrates mit dem Landrat geben. Das Ergebnis wolle man erst einmal abwarten.

Auch der Landrat hofft auf eine gütliche Einigung. Um das zu erreichen, will er alle Kraft in das Medizinische Versorgungszentrum stecken.

"Also ich sehe nicht, dass das Tischtuch zerschnitten ist. Es ist so, dass wir vielleicht auf verhärtete Fronten gestoßen sind. Entscheidend ist aber die Überzeugung der Bürger, wie es mit Neuhaus weitergehen soll. Eine Kreisneugliederung löst nicht die Problematik der medizinischen Versorgung", so Robert Sesselmann.

Bürgermeister hält nichts von Kreiswechsel

Gut möglich also, dass sich die Diskussion als Sturm im Wasserglas erweist. Bürgermeister Uwe Scheler (parteilos) hält von einem Kreiswechsel nichts. Die Neuhäuser seien auch nicht naiv.

Die Finanzlage in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Hildburghausen sei ähnlich angespannt wie die im Kreis Sonneberg. Auch die würden das Krankenhaus sicher nicht einfach so wieder reaktivieren können.

"Wir hatten nach der Sondersitzung am 25. November gleich einen Brief geschrieben an den Landrat, dass wir gesprächsbereit sind. Ich rate jedem, immer erst Gespräche zu suchen, bevor er etwas in die Welt setzt", so der Bürgermeister.