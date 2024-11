Viele Bürgerinnen und Bürger äußerten existenzielle Ängste. Sie wollten wissen, was künftig passiert, wenn sie selbst oder ein Angehöriger einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden. Also sie in einer Lage steckten, in der jede Minute zählt. Klinik-Geschäftsführer Renziehausen, der als Klinik-Geschäftsführer an die Helios-Kliniken in Kassel und Warburg wechselt, wandte ein, dass diese Fälle schon jetzt nicht in Neuhaus am Rennweg, sondern in Sonneberg behandelt würden.

Dort gebe es modernere Technik und spezieller geschultes Personal. In Neuhaus am Rennweg gebe es beispielsweise keine sogenannte Stroke Unit, eine Spezialeinheit für Schlaganfall-Patienten. Schon längst wäre es daher Usus, dass Menschen mit Verdacht auf Schlaganfall zwar in die Neuhäuser Notaufnahme kommen - allerdings nur, um dort ein CT zu machen. Bestätige sich der Verdacht, gehe es per Rettungswagen nach Sonneberg: "Bringen wir Patientinnen und Patienten künftig sofort dorthin, sparen wir sogar Zeit", so der Klinikgeschäftsführer.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Klinik-Chef: Zuletzt rechnerisch nur vier Personen pro Tag in der Neuhäuser Notaufnahme

Renziehausen sagte auch, dass in der Notaufnahme in Neuhaus am Rennweg bisher viele Fälle gelandet seien, die gar keine Notfälle sind. Die Menschen nutzten das Krankenhaus, weil es zu wenig Fach- und Hausärzte gibt. Pro Jahr seien in dem Neuhäuser Klinikum rund 5.000 Patienten in der Notfallaufnahme behandelt worden. Das entspreche 19 Patienten am Tag, von denen im Schnitt laut Statistik sechs aufgenommen wurden.

Wir wissen, dass Patientinnen und Patienten derzeit oft viele Anrufe tätigen müssen, bevor sie einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt bekommen Michael Renziehausen