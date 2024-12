In Suhl hat am Wochenende ein Community Art Center eröffnet.

Als Ort für Kunst, Dialog und Veränderung will es der Verein unofficial.pictures etablieren.

Lokale Themen wie die Erstaufnahmeeinrichtung und die Abwanderung junger Menschen stehen 2025 auf der Agenda.

Mitten in Suhl gibt es jetzt ein Zentrum für die Kunst: das Community Art Center soll ein neuer Ort sein für Kunst, Dialog und Veränderung, wie der Verein unofficial.pictures mit Sitz in Suhl und Leipzig mitteilte. Ziel sei es, sich künstlerisch mit gesellschaftlichen Konflikten und den Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner auseinanderzusetzen. Dadurch sollen neue Perspektiven entstehen und der Zusammenhalt gestärkt werden. Neben Ausstellungen und Theaterworkshops sind in Zusammenarbeit mit anderen Kunstschaffenden unter anderem verschiedene Gesprächsformate sowie ein Podcast-Projekt geplant.

Schimpfen ist Verdauung von dem, was scheiße ist. Doch im Schimpfen schlummern Wünsche und Träume. Devise des Meckerchors Zur Eröffnung des Community Art Center in Suhl

Kunst gegen Politikverdrossenheit und Frust

In den neuen Räumen, die sich etwas versteckt in einem Innenhof am Steinweg 28 befinden, soll Kunst als Werkzeug für Dialog und Veränderung dienen. Im Fokus stehen dabei Themen, die die Suhlerinnen und Suhler bewegen. "Ein Ort, wo mit Kunst Themen bearbeitet werden, die den Leuten auf den Nägeln brennen", sagt Rafael Brix, Dokumentarfotograf und Leiter des Community Art Centers. Seit 2020 ist der Verein in Suhl aktiv. Bildrechte: MDR / Lisa Wudy

Bisher hat sich das kleine Künstlerteam zusammen mit Menschen aus Suhl etwa mit Themen wie der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete auf dem Friedberg oder dem Plattenbaugebiet Suhl-Nord beschäftigt. So entstanden Zeitungsprojekte und Fotoausstellungen – die nun auch in den neuen Räumen des Community Art Centers präsentiert werden.

"Das sind oft Themen, bei denen bei manchen Leuten Frustrationen entstehen. Und die stauen sich auf. Denn viele sehen nicht, dass Lösungen oder Visionen entwickelt werden, wie man anders damit umgehen kann, erklärt Brix, der glaubt, "dass Kunst dazu beitragen kann, neue Sichtweisen zu schaffen".

Wir wollen den Austausch über Themen, die sonst sehr in die Spaltung führen, durch Kunst neu ankurbeln. Rafael Brix vom Verein unofficial.pictures Über das Community Art Center

Etwa indem verschiedene Perspektiven von Betroffenen aufgezeigt werden, wie es der Verein mit dem Projekt "Perspektivwechsel Erstaufnahme" versucht hat. Mit dem Community Art Center möchte der Verein nun einen neuen Schritt gehen, bisherige Projekte vertiefen und Neues in Suhl ausprobieren und zu Begegnungen einladen– bei Koch-Abenden, Performance-Art oder Theateraufführungen.

Suhl, Halle-Neustadt, Mannheim: Netzwerk geplant

Unterstützt wird der Verein von der Freudenberg-Stiftung aus Baden-Württemberg. Diese hat 2012 zusammen mit der Stadt Mannheim und der freien Regisseurin Annette Dorothea Weber das erste Community Art Center im Stadtteil Neckarstadt-West mit aufgebaut. Nun will die Stiftung den eigenen Angaben nach versuchen, das Konzept bundesweit an verschiedenen Standorten zu etablieren. Neben Mannheim und Suhl gibt es bereits ein Zentrum in Halle-Neustadt. Bildrechte: imago/Bild13

Für die freie Regisseurin Annette Dorothea Weber, die die Vereine bei der Umsetzung begleitet, ist Community Art immer auch Dialog- und Veränderungskunst. Für sie bedeutet das: den Menschen aktiv zuhören, sich damit künstlerisch auseinandersetzen und einen Prozess in Gang setzen, um die Gesellschaft lebenswerter zu machen.

Kunst versteht Weber dabei "als eine Art von Forschung": "Dass wir Künstlerinnen oft andere Blickwinkel haben und anders wahrnehmen, das ist eine Chance, um Probleme überhaupt erst einmal zu identifizieren", betont sie. "Dass wir in Kontakt und in Beziehung gehen mit den Menschen, das ist das Besondere an der Community Art", so Weber.

Eröffnung mit Meckerchor und Gastmahl

Das Community Art Center ist bei Suhlerinnen und Suhlern zur Eröffnung auf Interesse gestoßen. In Gesprächen äußerten Gäste etwa, wie wichtig es sei, die zivilgesellschaftlichen Angebote durch künstlerische Initiativen zu ergänzen. "Endlich auch mal etwas Künstlerisches – etwas, das die Suhler vielleicht noch nicht so kennen", findet eine Besucherin. Ein anderer Gast fügt hinzu: "Es wäre natürlich schön, wenn mehr kommuniziert wird, wenn Leute, die etwas bewegen wollen, sich austauschen und gegenseitig helfen, weil Kunst und Kreativität alle Menschen vorwärtsbringen können."

Lokale Themen auf der Agenda: Erstaufnahme von Geflüchteten und Landflucht