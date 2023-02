Außerdem soll in einem Gutachten dokumentiert werden, wie sich die Verwendung von Talsperrenwasser für den Betrieb zweier Wasserkraftwerke abseits des Flusses auf das Ökosystem der Apfelstädt auswirkt.

Zusätzlich wird das Land Thüringen aufgefordert, den Begleitausschuss für die Beobachtung des Probebetriebes an der Talsperre Tambach-Dietharz mit weiteren Rechten auszustatten. In dem Gremium sitzen neben Mitgliedern der Bürgerinitiative "Lebensraum Apfelstädt", Vertretern des Landkreises Gotha und der Gemeinden am Fluss auch Experten des Landesumweltamtes und der Thüringer Fernwasserversorgung.