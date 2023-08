Der Dreinschlag ist Thüringens größtes Burgenfeuerwerk und basiert auf einer Legende aus dem 13. Jahrhundert. Laut dieser Sage schlug am 31. Mai 1231 ein Blitz in alle drei Burgen im Städtedreieck Gotha-Erfurt-Arnstadt ein und setzte diese in Flammen. Sie sollen wie "drei gleiche" Fackeln gelodert haben. Aus diesem Ereignis heraus ergab sich der nun bekannte Name des Gebiets: Drei Gleichen.