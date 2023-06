Die Investorensuche für die insolvente Firma Gotha Druck und Verpackung GmbH in Günthersleben-Wechmar im Landkreis Gotha ist offenbar erfolgreich gewesen. Wie Insolvenzverwalter Ralf Rombach am Freitag mitteilte, ist der Kaufvertrag mit Walstead Leykam Druck in dieser Woche unterschrieben worden.

Nach Angaben von Insolvenzverwalter Rolf Rombach ist mit Walstead eines der größten unabhängigen Druckereien in Europa und damit ein strategischer Partner gewonnen worden. Walstead hat seinen Hauptsitz in London. Sie beschäftigt eigenen Angaben zufolge 2.300 Mitarbeiter in 14 Produktionsstätten in Großbritannien, Spanien, Österreich und anderen Ländern. Die Gruppe produziert unter anderem Werbeflyer, Zeitschriften und Broschüren.