Die Gothaer Fachschule bildet in den Bereichen Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Logistik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik aus. Damit ist sie eine von wenigen, die überhaupt in Verkehrstechnik ausbildet. Fast einzigartig ist das historische Eisenbahnbetriebsfeld aus den 1950er-Jahren, an dem die zukünftigen Fahrdienstleiter noch manuell die Weichen stellen können. Wer an der Fachschule eine sogenannte Aufstiegsweiterbildung antreten will, braucht einen beruflichen Abschluss sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung.